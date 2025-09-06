Así luce el elenco de "Xena: la princesa guerrera"

-

El elenco de la icónica serie continúa brillando en la industria.

A 30 años del lanzamiento de la serie de fantasía que se convirtió en un fenómeno cultural y de empoderamiento femenino, el elenco principal se mantiene activo en la industria cinematográfica.

La historia de Xena: la princesa guerrera sigue a Xena, una combatiente en búsqueda de la redención por sus pecados del pasado, acompañada de su inseparable amiga Gabrielle.

Durante seis temporadas, ambas guerreras enfrentaron enemigos, completaron misiones y forjaron un lazo de amistad que marcó a toda una generación.

Lucy Lawless alcanzó la fama mundial gracias a su papel como Xena. (Foto: Instagram)

Lucy Lawless (Xena)

Lucy Lawless dio el salto a la fama al interpretar a Xena, tras una aparición en Hercules. El éxito fue tal que obtuvo su propio spin-off y se volvió más popular que el programa del semidiós.

Desde entonces ha mantenido una carrera sólida con papeles en Galáctica: estrella de combate, Spartacus y My life is murder.

Renée O’Connor transformó su carrera al convertirse en productora y actriz independiente. (Foto: Instagram)

Renée O'Connor (Gabrielle)

Tras el final de la serie en 2001, fundó su propia compañía, Roc Productions, donde ha producido y actuado en largometrajes como Boogeyman II: el nombre del miedo y A question of faith.

Ted Raimi conquistó al público con su entrañable personaje Joxer. (Foto: Instagram)

Ted Raimi (Joxer)

Hermano del director Sam Raimi, Ted interpretó a Joxer el poderoso en las seis temporadas y siguió su carrera con proyectos como la trilogía de El hombre araña, Posesión infernal y Twin Peaks.

Karl Urban se convirtió en una gran estrella del cine y la televisión. (Foto: Instagram)

Karl Urban (Julio César)

Urban interpretó a Julio César en la serie, y desde entonces su carrera ha despegado hasta el cielo, formando parte de importantes proyectos como El señor de los anillos, Star Trek y The Boys.