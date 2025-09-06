Así luce el elenco de "Xena: la princesa guerrera"

El elenco de la icónica serie continúa brillando en la industria.
A 30 años del lanzamiento de la serie de fantasía que se convirtió en un fenómeno cultural y de empoderamiento femenino, el elenco principal se mantiene activo en la industria cinematográfica.
La historia de Xena: la princesa guerrera sigue a Xena, una combatiente en búsqueda de la redención por sus pecados del pasado, acompañada de su inseparable amiga Gabrielle.
Durante seis temporadas, ambas guerreras enfrentaron enemigos, completaron misiones y forjaron un lazo de amistad que marcó a toda una generación.
Lucy Lawless (Xena)
Lucy Lawless dio el salto a la fama al interpretar a Xena, tras una aparición en Hercules. El éxito fue tal que obtuvo su propio spin-off y se volvió más popular que el programa del semidiós.
Desde entonces ha mantenido una carrera sólida con papeles en Galáctica: estrella de combate, Spartacus y My life is murder.
Renée O'Connor (Gabrielle)
Tras el final de la serie en 2001, fundó su propia compañía, Roc Productions, donde ha producido y actuado en largometrajes como Boogeyman II: el nombre del miedo y A question of faith.
Ted Raimi (Joxer)
Hermano del director Sam Raimi, Ted interpretó a Joxer el poderoso en las seis temporadas y siguió su carrera con proyectos como la trilogía de El hombre araña, Posesión infernal y Twin Peaks.
Karl Urban (Julio César)
Urban interpretó a Julio César en la serie, y desde entonces su carrera ha despegado hasta el cielo, formando parte de importantes proyectos como El señor de los anillos, Star Trek y The Boys.