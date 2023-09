Así luce ahora el motel donde hallaron el cuerpo de Debanhi Escobar

-

A más de un año del caso de Debanhi Escobar, así luce actualmente el Motel Nueva Castilla, Nuevo León, México.

Después de haber transcurrido un año del trágico caso de Debanhi Escobar, actualmente el Motel Nueva Castilla ha sido abandonado luego de los rumores y acusaciones en las que estuvo el lugar involucrado durante un tiempo.

Sin embargo, a través de TikTok, el usuario @hector_frank compartió un videoclip que muestra las condiciones en las que se encuentra el motel hoy en día.

En el audiovisual se observa el lugar deteriorado y con basura en el suelo, en algunos lugares del motel se ven carteles y pancartas con oraciones por Debanhi, también se encuentra el altar que hizo la familia Escobar Bazaldúa decorado con flores y detalles de las personas que visitan el lugar.

Asimismo, el usuario menciona que las paredes se encontraban pintadas por grafitis y con letreros exigiendo justicia por la trágica muerte de Escobar.

Cabe mencionar que el joven afirmó que el lugar está custodiado por policías de Nuevo León, por lo que se encuentra restringido.

#casodebanhi #motelnuevacastilla #monterrey #nuevoleon #hectorfrank #niunamenos ♬ Music box mystery horror suspense(961238) - takaya @hector_frank Caso debanhi Escobar. Motel Nueva Castilla en la Actualidad. Motel Nueva Castilla Monterrey. #debanhiescobar

"Yo pasé por esa carretera hace un año, sentí mucha tristeza, con muchas ganas de llegar y no podía dejar de voltear", "Se siente mucha tristeza, y eso es solo en el vídeo, no quisiera saber en persona", "Se me erizó la piel, que lástima lo que le pasó", fueron algunos comentarios de usuarios respecto al video compartido.

El Motel Nueva Castilla y Debanhi Escobar

Luego de que pasaran algunas semanas después de la desaparición de Debanhi, la joven fue hallada sin signos vitales en una cisterna dentro del motel.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades de Nuevo León y del padre de Debanhi, Mario Escobar, se envió un reporte para que investigaran y revisaran el lugar, ya que, no existía rastro alguno de Escobar.

(Foto: Archivo/Soy502)

Tras confirmar el fallecimiento de Debanhi, el lugar fue visto con un aspecto negativo por los videos de Nueva Castilla que circulaban en redes sociales. El motel se ubica en carretera Nuevo Laredo, Monterrey, México.