Así está el tránsito en la calzada Roosevelt este 1 de noviembre

La congestión vehicular en la Calzada Roosevelt es un fenómeno recurrente en Día de los Santos, porque muchas familias viven las tradiciones de la fecha, especialmente movilizándose a distintos puntos del país.
La Calzada Roosevelt durante horas de la mañana está comenzando a tener un flujo considerable de tránsito vehicular con ruta hacia Occidente.
El tránsito se incrementa masivamente hacia destinos como Santiago Sacatepéquez y Sumpango, donde se celebra el tradicional Festival de Barriletes Gigantes, siendo un atractivo evento para miles de visitantes.
Las autoridades se encuentra en el lugar monitoreando la seguridad y la circulación vial
Así se ve el tránsito del área:
El Festival de Barriletes Gigantes se celebra anualmente el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.
Esta emblemática tradición en Santiago Sacatepéquez y Sumpango es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.