Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Así está el tránsito en la calzada Roosevelt este 1 de noviembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de noviembre de 2025, 09:12
Desde horas de la mañana muchos guatemaltecos tomaron distintos destinos para vivir las tradiciones de este 1 de noviembre. (Foto: José Luis Pos/Soy502)

Desde horas de la mañana muchos guatemaltecos tomaron distintos destinos para vivir las tradiciones de este 1 de noviembre. (Foto: José Luis Pos/Soy502)

La congestión vehicular en la Calzada Roosevelt es un fenómeno recurrente en Día de los Santos, porque muchas familias viven las tradiciones de la fecha, especialmente movilizándose a distintos puntos del país.

OTRAS NOTICIAS: Aglomeración en Cementerio de Villa Nueva deja varios heridos (video)

La Calzada Roosevelt durante horas de la mañana está comenzando a tener un flujo considerable de tránsito vehicular con ruta hacia Occidente.

El tránsito se incrementa masivamente hacia destinos como Santiago Sacatepéquez y Sumpango, donde se celebra el tradicional Festival de Barriletes Gigantes, siendo un atractivo evento para miles de visitantes.

Las autoridades se encuentra en el lugar monitoreando la seguridad y la circulación vial

Así se ve el tránsito del área:

El Festival de Barriletes Gigantes se celebra anualmente el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Esta emblemática tradición en Santiago Sacatepéquez y Sumpango es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar