La historia de Madonna llegará a Netflix

Julia Garner dará vida a Madonna en la esperada producción de Netflix.

Tras años de rumores y retrasos, la esperada biopic de Madonna vuelve a tomar forma. Julia Garner, elegida por la propia Reina del Pop para interpretarla, confirmó a W Magazine que el proyecto sigue en marcha y ahora será una miniserie producida por Netflix, lo que permitirá profundizar en la vida y carrera de la artista.

Inicialmente concebida como una película de Universal Pictures, la producción quedó en pausa en 2023 debido al Celebration Tour.

Madonna escogió personalmente a Garner para interpretarla. (Foto: Archivo)

Garner recordó el exigente proceso de audición que enfrentó: tuvo que cantar y bailar frente a la mismísima Madonna, quien aprobó personalmente su elección. "Pensé: ¿qué haría Madonna? Y lo hice", confesó.

Garner confiesa que Madonna aprobó su actuación en canto y baile. (Foto: Archivo)

La cantante está involucrada en la dirección y guion, garantizando que la historia se cuente desde su propia voz. Aunque aún no hay fecha de rodaje ni estreno, la confirmación disipa rumores de cancelación y eleva la expectativa por un retrato íntimo de los inicios y ascenso de la icónica estrella.