¡Juegos, comida y más! La Feria de Jocotenango te espera este 15 de agosto

Al llegar encontrarás juegos, comida, artesanías y juegos.

La Feria de Jocotenango se lleva a cabo desde el sábado 9, te esperará hasta el próximo domingo 17 de agosto en horario de 10:00 a 22:00 horas.

Al llegar encontrarás varias ventas de comida, artesanías, juegos tradicionales para la familia y las aclamadas atracciones mecánicas para los amantes de la adrenalina.

Las ventas de comida, ubicadas frente a la Parroquia de la Virgen, estarán disponibles desde las 07:00 horas.

Así está el ambiente:

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Parqueos gratis

Para que tu visita sea más segura y acogedora, la Municipalidad de Guatemala gestionó varios parqueos gratuitos con servicio de TrolleyBus, para dejarte lo más cerca posible del evento.

1. Parqueo en Universidad Mariano Gálvez

Este espacio estará habilitado el viernes 15 y los domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

Habrá 500 espacios disponibles. Parqueos 1, 9, 10 y 12.

2. Parqueo Municipalidad de Guatemala

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

3. Parqueo IGSS

Estará habilitado el viernes 15, sábado 9 y 16, y domingos 10 y 17, de 10 a 20 horas.

La ubicación es 22 calle, entre 6a. y 7a. avenida zona 1.