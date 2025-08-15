Versión Impresa
¡Artesanías y mucho más! Asiste a la Feria Departamental en Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
15 de agosto de 2025, 10:45
Asiste y disfruta de un buen momento en familia. (Foto: Locationscout)

Asiste y disfruta de deliciosa comida artesanal y muchas sorpresas más.

Si aún no tienes planes para este fin de semana, no te pierdas la Feria Departamental de Sacatepéquez.

Al llegar encontrarás un espacio donde la micro, pequeña y mediana empresa celebrará el talento de los artesanos guatemaltecos.

Habrá piezas únicas, comida artesanal y mucho más.

El evento se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto, de 8:00 a 17:00 horas en la Plaza Mayor, frente al Palacio de los Capitanes de Antigua Guatemala.

