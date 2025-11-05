¿Sabías que este apacible caserón fue una temida prisión? La historia oculta

-

El Castillo de Arismendi desafía la imagen tradicional de una fortaleza militar con su apacible arquitectura colonial. Este edificio histórico ha tenido múltiples transformaciones desde su uso como la temida Prisión de los Remedios hasta convertirse en monumento histórico artístico

Al hablarse de castillos, siempre se piensan en murallas inexpugnables, torres para divisar la llegada del enemigo y cañones preparados para la defensa de la plaza.

De ahí que todo visitante, que llega por primera vez a la Isla de Flores, se extrañe de que el castillo de Arismendi tenga el aspecto de un apacible caserón colonial.

A lo largo de su historia, según relató Luis José Hernández González para el blog El Chilam Itza', el edificio ha tenido varias remodelaciones.

Así lucían los alrededores del castillo en la década de los 20 del siglo XX. (Foto: FB Fotos Antiguas de Petén)

Completada la conquista dirigida por Martín de Urzúa Arismendi y Aguirre, se empezó la construcción del castillo original en lo alto de Noh Petén.

La obra llegaba a su término los primeros días de mayo de 1697. "Su forma era cuadrada, con sus cuatro baluartes, y bien terraplenada", detalló Hernández.

Imagen del quiosco alzado frente al castillo, tomada hacia 1888. (Foto: FB Fotos Antiguas de Petén)

El edificio fue sometido a modificaciones en 1710, trataron de reedificarlo de 1845 a 1859, y fue remozado cuando Federico Ponce Vaides (presidente de Guatemala tras la renuncia de Jorge Ubico en 1944) fue jefe político y comandante de armas del departamento.

Al igual que las antiguas viviendas de la isla, el castillo se caracterizó por su techo de guano hasta el paso del huracán Hattie en 1961, cuando se reemplazó por láminas de cinc.

El antiguo tejado sufrió daños con el paso del huracán Hattie. (Foto: RRSS)

Su más reciente remodelación data de 2017, cuando el techado se vio afectado por fuertes vientos y se reemplazó por uno nuevo.

Usos

"A partir de 1710, el castillo es utilizado como una cárcel y es conocido como la Prisión de los Remedios hasta la tercera década del siglo XIX", escribió Hernández.

También tiene espacio para ventas de artesanías. (Foto: Archivo)

Su uso como sede de policía y cuartel duró hasta 1992, cuando se instala el Centro de Información Cultural.

Desde entonces tuvo orientación cultural, al albergar ventas de artesanías, el conservatorio regional y muestras de la historia y tradiciones peteneras.

En 1970 fue declarado monumento histórico y artístico del período hispánico y forma parte del conjunto histórico de la Isla de Ciudad de Flores desde 2003.

La estructura original se completó en mayo de 1697, pocos meses después de la conquista de Petén. (Foto: FB Noti Itzá)

Detalles

La Isla de Flores, Petén, donde se ubica el Castillo de Arismendi, es un popular destino turístico y un importante centro de alojamiento. Ocupando una pequeña isla de 13.3 hectáreas en el lago Petén Itzá, sirve como base para excursiones al cercano Parque Nacional Tikal.

La construcción del fuerte en Noh Petén (actual Isla de Flores) se dio tras la caída de Tayasal el 13 de marzo de 1697. Este evento, liderado por Martín de Urzúa, es fundamental, pues marcó la conquista del Petén Itzá, el último gran reducto de la civilización maya.