Así luce el km. 24 tras culminar las labores de limpieza (video)

Luego de 10 días, los trabajos de limpieza han terminado en el lugar.
EN CONTEXTO: Culminan trabajos de limpieza y búsqueda en el km. 24
Este miércoles 15 de octubre, 10 días después del derrumbe ocurrido en km. 24 de carretera a El Salvador, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que los trabajos de limpieza y búsqueda han terminado.
A partir de ahora, las operaciones de mitigación del talud y la estabilización del sector fueron delegadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y a las municipalidades correspondientes.
Asimismo, se espera que los ahora encargados finalicen la señalización del área para ejecutar un plan seguro y habilitar el paso lo antes posible.
Así luce hasta ahora: