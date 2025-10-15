Versión Impresa
Así luce el km. 24 tras culminar las labores de limpieza (video)

  • Por Jessica González
15 de octubre de 2025, 15:51
Las labores de limpieza han terminado. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)
Luego de 10 días, los trabajos de limpieza han terminado en el lugar. 

EN CONTEXTO: Culminan trabajos de limpieza y búsqueda en el km. 24

Este miércoles 15 de octubre, 10 días después del derrumbe ocurrido en km. 24 de carretera a El Salvador, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) confirmó que los trabajos de limpieza y búsqueda han terminado.

A partir de ahora, las operaciones de mitigación del talud y la estabilización del sector fueron delegadas al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y a las municipalidades correspondientes.

Asimismo, se espera que los ahora encargados finalicen la señalización del área para ejecutar un plan seguro y habilitar el paso lo antes posible.

Así luce hasta ahora: 

