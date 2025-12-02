Así luce Linda Hamilton de "Terminator" al reusarse a la cirugía estética

Linda Hamilton, la estrella de la saga "Terminator" (1984), quien actualmente forma parte de la quinta temporada de "Stranger Things", abraza el envejecimiento oponiéndose a la obsesión por la juventud en Hollywood, así luce.
La actriz de 69 años que encarnó a Sarah Connor en la futurista y apocalíptica historia, explicó en una entrevista a la revista AARP que se opone a seguir los cánones de belleza, afirmado que abraza la naturalidad del tiempo.
"No paso ni un momento intentando parecer más joven a ningún nivel, nunca, simplemente me he rendido por completo al hecho de que ésta es la cara que me he ganado y me dice muchas cosas, y a veces, son cosas que no quiero oír", explicó.
"No persigo la belleza, ni la longevidad en particular, estoy totalmente plantada en el momento, pero eso no significa que no intente estar sana pero no todo el tiempo, a veces es sólo una dona de gelatina".
"No soy rígida, lo cual es una forma fantástica de envejecer, siempre he dicho que la rigidez es lo que nos mata: los pensamientos rígidos y no moverse. Me he esforzado mucho en mi vida por mantenerme lo más fluida posible, una definición de la felicidad es estar en medio de un río caudaloso y no intentar nadar hacia la izquierda o la derecha y eso es, en realidad, lo que ha sido mi vida, ha sido un viaje estupendo y divertido".
Su papel
Sarah es una camarera adolescente que es el objetivo de un cyborg asesino, Terminator (interpretado por Arnold Schwarzenegger), también participó en "Terminator 2", de 1991, en la que Sarah pasó de ser una joven corriente a una heroína.
Hamilton se sometió durante meses a un riguroso entrenamiento físico, de combate y con armas y llegó a realizar la mayoría de sus propias acrobacias. A los 62 años, Hamilton volvió a interpretar su papel en "Terminator: Destino Oscuro".
Su papel en Stranger Things
La actriz interpreta a la científico y agente militar Dr. Kay. "Para hacer 'Stranger Things' y simplemente para mantenerme en un nivel de forma física continúo entrenando, también hay mucho daño con el que estoy trabajando, al haber hecho tantas acrobacias y caer de trasero en varias ocaciones, hay que pagar un poco el precio".
Las ventajas de envejecer
Linda reveló qué es lo más increíble de madurar: "Habito plenamente en mi misma de una forma que nunca hice cuando era más joven, no intento complacer a nadie ni demostrar nada ni presumir. Suena un poco arrogante, pero no lo es. Es una satisfacción encantadora con la carrera que he tenido".
También contó que disfruta de su etapa como abuela "Estamos entrando en esa cosa hermosa que es ser abuelos", dijo. "Me parece que la conexión es impresionante; mirándole a los ojos, hay algo tan precioso".
Además de "Stranger Things", Hamilton protagonizó la segunda y tercera temporada de la serie de SYFY "Resident Alien" y la película de acción de ciencia ficción "Osiris".
