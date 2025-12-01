Fátima Bosch rompe el silencio tras escándalo en Miss Universe

-

Tras su retorno a México y luego de un mar de eventos relacionados a señalamientos por corrupción, Fátima Bosh habló por primera vez acerca de la situación que atraviesa.

Muchos esperaban la reacción de la mexicana, y este día decidió compartir su postura en las redes oficiales del concurso: "Hoy quiero hablarles desde un lugar muy personal, desde mi verdad", inició.

"Ser Miss Universe no solo es llevar una corona, es llevar una misión, soy una mujer que aprendió a mirarse de frente, a abrazar su historia, sobre todo, a alzar la voz incluso cuando el mundo le pidió silencio, sí, crecí siendo una niña neurodivergente pero esa no es la única parte de la historia, también crecí con un corazón valiente, con una sensibilidad profunda, y con una fuerza que me enseñó que ser diferente también es una ser auténtica" agregó.

¿Dejará la corona?

Algunos noticieros internacionales, explicaron que Fátima podría manifestarse para dejar el título, por ello muchos esperaban su opinión, esto dijo acerca de su nombramiento como la máxima de la belleza mundial:

"Cuando era niña no había una artista con la que yo me pudiera identificar y decir: si ella puede yo también puedo, por ello mi misión es clara, no solo para las personas que se identifican conmigo, sino para todos aquellos sintieron que su autenticidad no era mucho, o era poco, muchas veces pensé que los certámenes de belleza eran algo superficial, hasta que descubrí una verdad que marcó mi vida, en los certámenes de belleza te terminas de convertir en la mujer que un día necesitaste cuando eras niña".

"Mi historia no es perfecta, es un camino lleno de subidas y bajadas, pero también un cmaino lleno de fe y de fuerza, sobre todo una determinación que jamás me dejó rendirme", siguió.

"Hoy hablo desde mi verdad y desde la misión que llevo en el corazón, porque sí, soy MIss Universe, pero antes que eso soy Fátima Bosch, una mujer auténtica, valiente, imperfecta, sobre todo, profundamente humana, y si mi voz puede romper el silencio, si mi historia puede dar una esperanza o si mi autenticidad hace que las otras personas dejen de tenerle miedo a la suya, entonces todo habrá valido la pena".

La mexicana cerró: "Universo, no pienso detenerme, soy Fátima Bosch Fernández, su Miss Universo 2025".

