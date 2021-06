Así luce la nueva versión de He-Man para Netflix

El adelanto de la serie animada ya salió a luz y los fanáticos están emocionados, pues hay texturas y detalles que resaltan en la nueva entrega.

La primera temporada de "Amos del Universo: Revelación" (He-Man and the Masters of the Universe) se estrenará el 23 de julio del 2021 en Netflix.

A través de la cuenta oficial de Youtube la cuenta de streaming lanzó el adelanto.

"40 años después vuelven a tomar el poder", describen en el clip con los clásicos personajes.

Al fondo suena la canción "Holding Out For A Hero" de Bonnie Tyler, muy famosa en los 80.

MIRA EL ADELANTO: