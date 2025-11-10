¡Restaurada! Así luce ahora la histórica Fuente de las Sirenas en Antigua Guatemala

-

La Municipalidad de Antigua Guatemala informó sobre la entrega oficial de la restauración de la histórica Fuente de las Sirenas, un monumento colonial ubicado en el Parque Central de dicha ciudad colonial.

Este lunes 10 de noviembre, se llevó a cabo la entrega oficial de la restauración y mejoramiento de la Fuente de las Sirenas, la cual está ubicada en el Parque Central de la Antigua Guatemala.

La Municipalidad informó que los trabajos fueron ejecutados por la Dirección de Obras Públicas, con coordinación técnica del Departamento de Restauración del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG).

Durante la ejecución se realizó una limpieza especializada, sellado de fisuras y acabados artesanales respetando materiales y proporciones originales, entre otros trabajos.

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

La labor se desarrolló de manera manual y sin maquinaria pesada, privilegiando técnicas de restauración compatibles.

Así luce ahora:

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

(Foto: Municipalidad de Antigua Guatemala)

Un poco de historia

La Fuente de las Sirenas fue diseñada y construida en 1737. Su creador, el arquitecto Diego de Porres, fue una figura crucial del barroco guatemalteco y el Maestro Mayor de Arquitectura de Santiago de Guatemala desde 1703, siendo uno de los arquitectos más importantes de la época.

Este elemento arquitectónico es fundamental para el Parque Central y la ciudad colonial, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La restauración destaca la importancia de preservar el arte colonial.