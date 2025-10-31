Así está el ambiente en el Teatro Nacional por la "Residencia" de Ricardo Arjona

El ambiente dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es de orgullo y fiesta y entusiastas de distintos rincones del país y del mundo ya se aglomeran previo al show, estas son sus historias y así luce el recinto por dentro.
Al ingreso de los diversos teatros que forman el Centro Cultural una gigantografía del cantautor guatemalteco recibe el público y ya da una idea de la atmósfera que se formará más adelante.
Los integrantes de algunos clubes especializados y fanáticos madrugadores ya están en el lugar y comparten sus historias con Soy502.
1. Omar Méndez (México)
"Es la primera vez que vengo a Guatemala, es un sueño que tenía desde hace 25 años, conocí a Ricardo primero en el Metropolitan, después en el programa Otro Rollo con Adal Ramones y este año se cumplen 25 de ese primer encuentro que tuve la fortuna de estar con él en diferentes momentos", compartió.
2. Cristian Ramírez, vicepresidente del club de fans Vivo Oficial
Así se prepararon los fans para la Residencia: "Nos preparamos desde antes de la noticia por los rumores, cada vez que lanza disco prevé la gira".
3. Dayann Hernandez, Kendis Pineda y Andrea Ambrosio
Viajaron 10 horas desde Barberena, Santa Rosa, salieron a las 2:30 a. m. y no podían perderse este encuentro.