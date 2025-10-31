Así está el ambiente en el Teatro Nacional por la "Residencia" de Ricardo Arjona

-

El ambiente dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es de orgullo y fiesta y entusiastas de distintos rincones del país y del mundo ya se aglomeran previo al show, estas son sus historias y así luce el recinto por dentro.

EN CONTEXTO: El importante mensaje para asistentes a residencia de Arjona

Al ingreso de los diversos teatros que forman el Centro Cultural una gigantografía del cantautor guatemalteco recibe el público y ya da una idea de la atmósfera que se formará más adelante.

Los integrantes de algunos clubes especializados y fanáticos madrugadores ya están en el lugar y comparten sus historias con Soy502.

1. Omar Méndez (México)

"Es la primera vez que vengo a Guatemala, es un sueño que tenía desde hace 25 años, conocí a Ricardo primero en el Metropolitan, después en el programa Otro Rollo con Adal Ramones y este año se cumplen 25 de ese primer encuentro que tuve la fortuna de estar con él en diferentes momentos", compartió.

♬ Fuiste Tú - Ricardo Arjona @soy502_gt Omar Méndez es el primer asistente en llegar al Teatro Nacional para presenciar la primera función de Residencia de Ricardo Arjona en Guatemala. El fan viajó desde la Ciudad de México y confesó su admiración hacia "El Seco", a quien sigue desde hace más de 20 años. Video: José Luis Pos/Nuestro Diario #ricardoarjona #residenciaarjona2025 #arjonaenguatemala

2. Cristian Ramírez, vicepresidente del club de fans Vivo Oficial

Así se prepararon los fans para la Residencia: "Nos preparamos desde antes de la noticia por los rumores, cada vez que lanza disco prevé la gira".

#LoQueElSecoNoDijo #Residencia #Guatemala ♬ Mi País - Ricardo Arjona @soy502_gt Cristian Ramírez, vicepresidente del fans club Vivo Oficial revela cómo se prepararon los fans más fieles de Ricardo Arjona para la Residencia que inicia este 31 de octubre en el Teatro Nacional. #ricardoarjona

3. Dayann Hernandez, Kendis Pineda y Andrea Ambrosio

Viajaron 10 horas desde Barberena, Santa Rosa, salieron a las 2:30 a. m. y no podían perderse este encuentro.