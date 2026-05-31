El lujoso mausoleo que ha llamado la atención en redes sociales (video)

Una canción fue escrita en honor al sepelio de quien pertenece este mausoleo.
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Un video de redes sociales ha circulado mostrando la tumba más llamativa que hasta ahora se ha visto en el país.
El mausoleo cuenta con tres niveles y una terraza con una amplia vista; en el primer nivel descansan los restos de Abraham Us Castro, quien murió en un ataque violento el pasado 7 de enero de 2024.
Además, posee una canción en su honor y recibe la visita de sus amigos y familiares con ofrendas en su memoria.
Con una cruz blanca y azulejos negros, se observa la frase: "Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia", además de pisos de mármol que adorna la estructura.
La construcción, que habría iniciado en 2024, actualmente luce finalizada y con un asombroso diseño.