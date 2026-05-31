Sobrina de exjefe de la SGAIA fallece en ataque armado

Otra joven falleció tras el ataque armado en ruta al Atlántico.
EN CONTEXTO: Abigail y Dulce, las jóvenes que murieron tras ataque armando en el Atlántico
Un hecho violento ocurrió contra el vehículo donde se transportaba el ex Director General Adjunto de SGAIA, Helver Beltetón Moscoso junto a su hija Marisol Beltetón y su sobrina Dulce Abigail Rivas Beltetón, ambas de 17 años.
En el picop también viajaban Dulce Solórzano Matus, de 25 años, y Mía Daniela González, de 15, quienes retornaban de una actividad religiosa durante la madrugada del 31 de mayo.
Hombres desconocidos que se conducían en una camioneta sin placas interceptaron el picop y abrieron fuego desde la parte trasera.
Los proyectiles alcanzaron a la sobrina del exdirector y a Dulce Solórzano Matus, quienes fallecieron de manera inmediata en el interior del vehículo.
El exfuncionario, de 45 años, también resultó herido, al igual que las demás sobrevivientes, quienes sufrieron rozaduras de bala y lesiones provocadas por los vidrios del picop que explotaron al ser impactados por las balas.
Los escoltas quienes acompañaban el picop reaccionaron inmediato pero los responsables del hecho lograron escapar.