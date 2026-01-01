Las producciones imperdibles de streaming para 2026

-

Grandes franquicias regresan con nuevas temporadas y spin-offs esperados.

En 2026 se perfila como uno de los mejores para la televisión por streaming, impulsado por nuevas series, pero también por esperadas continuaciones. La saga de Juego de Tronos volverá a tener protagonismo con el estreno de El caballero de los siete reinos, pero también con el regreso de La casa del dragón.

Muy esperada es también la segunda temporada de One Piece, pero también la cuarta entrega de los Bridgerton y el desenlace de The Boys. Para los amantes de la ciencia ficción también llegará Blade Runner 2099, que aportará ciencia ficción de alto nivel.

El caballero de los Siete Reinos

La historia sigue a Duncan, un caballero errante, y a su joven escudero Egg, un siglo antes de los eventos ocurridos en Juego de Tronos. Se estrena en HBO Max el 18 de enero.

Blade Runner 2099

Ambientada 50 años después de los hechos ocurridos en Blade Runner 2049, la trama se centra en cómo los humanos y los replicantes son más difíciles de distinguir. Constará de 10 episodios y llegará a Prime Video.

The Boys 5

La trama de la quinta temporada se mantiene en secreto, pero es un hecho que le dará un cierre a la historia de Homelander, Billy Butcher, Annie January y Soldier Boy. Llega por Prime Video el 8 de abril.

One piece 2

La segunda temporada sigue a los Sombreros de Paja en el inicio de su travesía por la Grand Line, un mar lleno de islas impredecibles y fuertes enemigos. Se estrena el 10 de marzo en Netflix.

Euphoria 3

La nueva temporada se centrará en una Rue (Zendaya) más madura y que continúa recuperándose de sus decisiones del pasado. Vuelven Jacob Elordi, Hunter Schafer y Sydney Sweeney, además de la incorporación de Rosalía. Estará disponible desde el 3 de abril por HBO Max.

⁠La Casa del Dragón 3

Con los bandos ya conformados, la tercera temporada presenta la Danza de los dragones, la guerra civil Targaryen que divide a familias, reinos y criaturas. Llega a mediados de 2026 a HBO Max.

Bridgerton 4

Esta vez, la serie se centrará en el romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Beckett. La temporada 4 se estrena en dos partes: la primera el 29 de enero y la segunda el 26 de febrero de 2026 en Netflix.