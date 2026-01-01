Miles de guatemaltecos reciben el Año Nuevo en las playas del Pacífico

Algunos de los visitantes visitaron el mar para dejar ir las malas energías e iniciar bien el año.
Miles de guatemaltecos cambiaron el bullicio de la ciudad y decidieron pasar el primer día del año en la playa pública del puerto San José, Escuintla.
Por tradición, salir de la rutina, o simplemente un paseo familiar, fueron las razones para el viaje hacia playas y ríos de todo el país.
En el caso de Estuardo Martínez, quien labora como taxista en la ciudad capital, cuenta que viajó desde el miércoles en la noche a las playas con toda la familia.
"Gracias a Dios, este año pude seguir con la tradición que mis padres me heredaron pues desde niño nos veníamos al puerto a pasar el primer día del año", comentó Martínez.
Otra turista local, Eluvia Palma, quien viajó desde Jutiapa, expresó: "Vinimos desde el miércoles por la noche, pues tenemos costumbre de venir a dejar toda la mala energía en el mar y nos dimos el chapuzón para llevarnos buenas energías", explicó.