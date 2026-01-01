¡Abrígate! Insivumeh prevé viento frío y lluvias para el 2 de enero

-

Las autoridades piden tomar precaución debido a la baja de las temperaturas en noche y madrugada.

OTRAS NOTAS: Insivumeh alerta por calidad del aire peligrosa luego de quema de pirotecnia

Para este viernes 2 de enero de 2026 se esperan condiciones atmosféricas marcadas por viento norte ligero, descenso de temperaturas durante la noche y madrugada, así como nubosidad con posibles lloviznas en distintas regiones del país.

La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en su boletín de pronóstico de las condiciones atmosféricas.

De acuerdo con Insivumeh, durante el amanecer y la mañana se presentarán nublados con posibles lloviznas principalmente en las regiones del Caribe y la Franja Transversal del Norte.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 01 DE ENERO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/ScxqeDGDKu — INSIVUMEH (@insivumehgt) January 1, 2026

Además, se prevén temperaturas bajas en los sectores más elevados del Occidente, el Instituto detalló que la nubosidad será dispersa, alternando con nublados parciales.

Asimismo, se espera que el viento norte se mantendrá ligero, con posibilidad de intensificarse de forma moderada en áreas montañosas o zonas con cañones.

Para la tarde y la noche, la entrada de humedad favorecerá el incremento de la nubosidad, con lloviznas o lluvias y probabilidad de actividad eléctrica en la Franja Transversal del Norte, el Caribe y Boca Costa, sin descartar precipitaciones dispersas en otras regiones del territorio nacional.

LEA MÁS: Insivumeh fortalece información científica para la toma de decisiones públicas

Se espera que persistan las bajas temperaturas durante la noche y la madrugada en los sectores más altos del Occidente y del Altiplano Central.

Ante este escenario, el Insivumeh recomendó a la población tomar las precauciones necesarias frente a las lluvias previstas y abrigarse adecuadamente durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas con mayor descenso de temperatura.