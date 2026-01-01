Así quedaron los buses incendiados en Santa Catarina Pinula (videos)

-

El incendio se originó la tarde de este jueves 1 de enero en Cristo Rey Puerta Parada, Santa Catarina Pinula.

Un incendio se suscitó en el interior de un predio de buses en el kilómetro 18 de la ruta que conduce de Cristo Rey Piedra Parada hacia la aldea el Rosario, en Santa Catarina Pinula.

Fueron dos buses extraurbanos, un microbús tipo coaster y tres microbuses pequeños los que prendieron en llamas, según indicó Hans Lemus, portavoz de los Bomberos Voluntarios.

Incendio en predio de buses en aldea el Rosario, Cristo Rey Puerta Parada, Santa Catarina Pinula. pic.twitter.com/PfIz5SAWUw — Geber Osorio (@OsorioGeber) January 1, 2026

Este siniestro alarmó a los vecinos del sector, por lo que los socorristas arribaron al lugar, donde lograron controlar el fuego en su totalidad tras varios minutos de labores.

El cuerpo de bomberos utilizó más de 3 mil galones de agua para sofocar las llamas y evitar que estas se propagaran en el lugar, donde se encontraban otros 20 buses aproximadamente, así como el bosque a inmediaciones de este predio.

Los transportes colectivos quedaron calcinados tras el siniestro. (Foto: Estuardo Paredes/colaborador)

Aún se desconoce lo que provocó este incendio, ya que según indicaron los propietarios del lugar, no se encontraba nadie en el inmueble.

Por lo tanto, no se reportaron personas heridas, solamente los daños materiales y serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de determinar el motivo de este siniestro, agregó Lemus.