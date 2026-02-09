Así es el nuevo balón para la final de la Champions 2026

-

La UEFA, en conjunto con la marca alemana de las tres rayas, presentó este lunes el balón oficial de la final de la Champions League 2026 en Budapest, un diseño que lleva el espíritu de la ciudad anfitriona al escenario futbolístico más importante del mundo.

Inspirándose en la identidad de Budapest como "Buda y Pest: historia de dos ciudades", el balón refleja el contraste y la armonía que definen la capital húngara. El sistema gráfico se inspira en las formas líquidas y en la distintiva tradición Art Nouveau de Budapest, enriquecida por las influencias interculturales y regionales que han dado forma a la arquitectura y las artes decorativas de la ciudad.

Para celebrar el simbolismo local, los icónicos motivos del león y el dragón de Budapest se integran en los gráficos de los paneles, como símbolo de fuerza, orgullo y protección de la ciudad.

El balón de la final hará su debut durante la fase de playoffs para los octavos de final de la Champions League, que arrancarán este 17 de febrero.