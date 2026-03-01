Trump asegura que EE.UU. vengará la muerte de estadounidenses

-

El Departamento de Estado dio a conocer un mensaje del presidente Donald Trump, en donde asegura que el país que dirige, vengará la muerte de estadounidenses.

Este domingo fue transmitido un mensaje del presidente Donald Trump en donde menciona que llevan a cabo la Operación Furia para "garantizar nuestra seguridad, sino también la de nuestros hijos".

El mandatario estadounidense también indicó que dichas acciones "son necesarias para garantizar que los estadounidenses nunca tengan que enfrentarse a un régimen terrorista radical sediento de sangre, armado con armas y amenazas nucleares".

Asimismo, aseguró que EE.UU. vengará las muertes de estadounidenses en dicho conflicto.

President Donald J. Trump provides an update on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/Vte8QKpISn — The White House (@WhiteHouse) March 1, 2026

"Durante las últimas 36 horas, los Estados Unidos y sus partidarios han lanzado la operación Epic Fury, una de las más grandes, más complejas, las más sorprendentes ofensas militares que el mundo ha visto", inició su discurso.

Afirmó que "nadie ha visto nada parecido. Hemos alcanzado cientos de objetivos en Irán, incluyendo las instalaciones de la Guardia Revolucionaria, los sistemas de defensa aérea iraníes".

"Estas acciones son justas y son necesarias para asegurar que los americanos nunca tengan que enfrentar a un régimen terrorista radical, sangriento, armado con armas nucleares y muchas amenazas. Por casi 50 años, estos extremistas malvados han estado atacando a los Estados Unidos", expuso en su mensaje.



