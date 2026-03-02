Mariana Prera conquista Campeonato Centroamericano de Campo U13

-

La atleta guatemalteca Mariana Prera Bollat volvió a escribir su nombre con letras doradas en el atletismo regional tras conquistar la medalla de oro en el Campeonato Centroamericano de Campo Categoría U13, en la prueba de dos kilómetros, que culminó este domingo en El Salvador.

Con apenas 12 años, la chapina confirmó su enorme proyección al quedarse con el primer lugar de la competencia, superando a las representantes de El Salvador y Costa Rica, para subir a lo más alto del podio y colocar nuevamente el nombre de Guatemala en la cima del atletismo juvenil centroamericano.

Prera Bollat completó los dos kilómetros demostrando fortaleza, ritmo y determinación, cualidades que la han convertido en una de las atletas juveniles más prometedoras del país. Su triunfo en territorio salvadoreño no es casualidad, sino la continuidad de un proceso exitoso que viene consolidando desde inicios de año.

El pasado 10 de febrero, la joven fondista ya había brillado en el Campeonato Centroamericano de Campo celebrado en Salamá, donde también se quedó con el primer lugar. Además, en el mes de enero registró un destacado tiempo de 8 minutos y 47 segundos en los dos kilómetros de la categoría U13 femenino, reafirmando su capacidad competitiva y su evolución constante dentro del atletismo nacional.

Estos resultados consolidan a Mariana como una de las principales cartas del atletismo guatemalteco en categorías formativas. Su disciplina y rendimiento en cada jornada del campeonato regional evidencian que el futuro del deporte guatemalteco cuenta con una figura emergente que ya compite y gana a nivel centroamericano.