Así luce Donald Trump a su regreso a Washington D.C. (video)

El presidente Donald Trump dejó su casa en Palm Beach, Florida, para retornar a Washington D.C.
Tras dejar su estadía en Mar-A-Lago, la casa de descanso del presidente Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida, el mandatario regresó la tarde de este domingo a Washington D.C.
Desde dicha instalación, el mandatario observó junto a colaboradores cercanos, el despliegue sobre puntos estratégicos de Irán, en una ofensiva militar que acabó con la vida de Alí Jameneí, lider supremo en dicho país durante casi cuatro décadas.
La cadena Fox News publicó el momento exacto en que el presidente Trump desciende del avión presidencial:
Los medios de comunicación como Forbes, también televisaron la salida desde Florida hacia Washington D.C.