Juan Bujaida se lleva el título de Top10 de Aceleración 2026

La pista Guatemala Raceway, ubicada en el kilómetro 75.5 carretera a Puerto Quetzal, vibró al ritmo de los poderosos motores de los autos de Aceleración, ya que este domingo, el piloto Juan Bujaida, al mando de un BMW 340, se llevó la victoria en la primera fecha del Campeonato Top10 2026.

La modalidad de competencia de este evento no enfrenta a corredores contra otros corredores, sino cada piloto lucha por mejorar sus propios tiempos, y al final del evento se contabiliza una tabla general para conocer cuáles fueron los 10 mejores tiempos de la competencia.

El cuarto de milla de Guatemala Raceway, fue escenario de una de las competiciones más disputadas en la temporada de aceleración 2026. (Foto: Top10)

El ganador de la competición de este domingo fue Bujaida, quien logró parar el cronometro con un tiempo de 9.529 segundos, en el cuarto de milla. El ganador fue seguido por Mario Abrego, quien también condujo otro BMW, y quien cronometró 10.346 segundos.

La tercera, cuarta, y quinta posiciones, fueron ocupadas por uno de los autos más icónicos de Guatemala, El Honda Civic, conocido como La Aceituna, conducido por el reconocido, Eduardo Arriola, quien logró un tiempo de 10.693 segundos; mientras que, José Ayala (Audi S3) y Jorge Vargas (Audi S3), con 11.027 y 11.369, le siguieron a Arriola.

Con todo ello, se vio concluida la primera fecha del Campeonato Nacional Top10 de Aceleración, que en esta ocasión estuvo dividida en dos fines de semana, la primera con autos que realizaron Drifting, y la segunda con carros, que demostraron todo su poder en el cuarto de milla.