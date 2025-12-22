¡Secuestraban pilotos! La banda criminal que robaba combustible de cisternas

Una banda acusada de robar combustible de cisternas fue desarticulada. Operaron entre 2024 y 2025.
Ocho personas fueron capturadas luego de 15 allanamientos realizados en inmuebles ubicados en Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Retalhuleu y Escuintla.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, estas personas integraban una estructura criminal, dedicada al robo de combustible.
Los capturados fueron identificados como Adelmar T., Élida G., Ottoniel S., Rolando P., Alexis D., Dilan S., Wilson S. y del subinspector de la Policía Nacional Civil, Elio S., por los delitos de robo agravado, plagio o secuestro, asociación ilícita y cohecho activo y pasivo, requeridos por el juzgado de Mayor Riesgo B.
Así operaban
La banda inició a operar en 2024, haciendo uso de la fuerza y violencia. Se dio a concoer que secuestraban a pilotos de cisternas, robaban combustible, lo trasladaban hacia otra cisterna y posteriormente lo comercializaban.
El robo de las cisternas ocurrió en Escuintla, Quetzaltenango y Huehuetenango
Según informó el MP, en los allanamientos se secuestró dos cisternas para combustibles, en los cuales se presume que la banda transporta el carburante robado.
Además, incautaron 64 celulares y equipo de cómputo que fortalecerán la investigación.