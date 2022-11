¡Con peluches! Así ovacionaron a Nelson en su primer concierto en México (video)

El exacadémico de Guatemala, Nelson Carreras, dio su primer concierto en México y sus seguidores no dudaron en mostrar su apoyo y cariño.

Nelson Carreras, ganador del cuarto lugar en la reciente edición de "La Academia" continúa cosechando éxitos en su carrera musical.

Prueba de ello es el primer concierto que dio en México el recién pasado 24 de noviembre, a donde llegaron decenas de seguidores para escuchar cantar a uno de los favoritos del reality.

Con aplausos, gritos y hasta peluches, el guatemalteco fue ovacionado por el público a lo largo de la noche.

Además, Nelson compartió escenario con su amiga y también exacadémica, Jackie, con quien cantó el tema "Colgando en tus manos" de Carlos Baute y Marta Sánchez.

"A la antigüita", "Creo en ti", "All of me", "Ropa cara", "Vivir así es morir de amor" y su propio sencillo "Eres un ángel" fueron parte del repertorio musical del evento.

Así se vivió el show:

No le tiraron uno, sino dos Dr. Simis a Nelson en su primer concierto en México



MÉXICO CANTA CON NELSON pic.twitter.com/Lx1hAlcMEv — Access Nelson Carreras (@AccessNelsonC) November 25, 2022

Nelson cantando “Eres Un Ángel”



pd: le aventaron otro Dr. Simi



MÉXICO CANTA CON NELSON pic.twitter.com/qAhZjp5lpk — Access Nelson Carreras (@AccessNelsonC) November 25, 2022

Fue un show espectacular. ✨ pic.twitter.com/rS5rgJxJDO — Nelson Carreras México (@NelsonCMex) November 25, 2022