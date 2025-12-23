Gobernación plantea hipótesis de grupo armado detrás de los hechos en Nahualá

-

Las autoridades investigan la posible participación de un grupo armado organizado y con presunto entrenamiento militar en la reciente escalada de violencia entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

El enfrentamiento entre Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá dejó de ser visto únicamente como una disputa comunitaria, según indicaron autoridades de Gobernación.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que las autoridades manejan indicios preliminares sobre la posible participación de un grupo armado con alto nivel de organización y presunto entrenamiento militar, señalado de atacar una base del Ejército en la zona.

Hipótesis

De acuerdo con el ministro Villeda, se mantienen activas labores de inteligencia para determinar a quién responde este grupo. Aunque no existe una conclusión oficial, una de las líneas de investigación contempla una eventual relación con estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico.

"Tenemos ya algunas hipótesis, algunas identificaciones de personas que participan en estos hechos, algunas ya tienen órdenes de captura... pero estamos en esa labor todavía para tratar de establecer quienes específicamente están detrás. Sabemos que estos grupos se financian a través de una extorsión que le hacen a las propias poblaciones para poderse financiar y comprar armamento... ¿Quiénes lo proveen y quienes más los financian? porque entendemos también que la financiación que tienen a través de la cuota que le cobran a pobladores no sería suficiente para comprar este tipo de armamento, entonces, estamos en ese camino..." expresó Villeda.

El Ministro Villeda explicó que se realiza un trabajo de inteligencia para determinar a quién responde dicho grupo. (Foto: José Chic)

En relación con los operativos aéreos, los ministerios de la Defensa y de Gobernación aclararon que el helicóptero que sobrevoló el área no estaba armado y no realizó disparos contra pobladores. Su función, explicaron, fue el traslado de personal y oficiales heridos. La aeronave, añadieron, presenta impactos de bala.

Un conflicto a escala

El alcalde de Nahualá, Manuel Tzoc Carrillo, expresó su rechazo a los hechos de violencia registrados el sábado 13 de diciembre en su municipio. Durante gran parte del día se mantuvo un ambiente de alta tensión, con el bloqueo total de la ruta Interamericana en el kilómetro 158 y reportes de detonaciones en el área.

El conflicto histórico entre ambos municipios volvió a dejar consecuencias graves; al menos cinco personas fallecidas, seis desaparecidas, interrupción del tránsito en la principal vía del occidente del país y agentes de la Policía Nacional Civil retenidos temporalmente.

El viejo conflicto armado entre pobladores de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán dejó al menos cinco personas fallecidas, seis desaparecidas. (PNC).

La Policía informó que los incidentes se iniciaron alrededor de las 10:00 de la mañana en la comunidad de Pachipac, en el límite territorial, cuando hombres armados atacaron a personas dedicadas a labores agrícolas.

Militares heridos

Según la versión oficial, el destacamento militar ubicado en la franja limítrofe fue blanco de ataques entre el jueves 9 y el domingo 14 de diciembre de 2025. Como resultado, once soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos por impactos de bala.

Once soldados del Ejército de Guatemala resultaron heridos por impactos de bala durante el enfrentamiento. (Foto: Archivo/Soy502)

Autoridades del Ministerio de la Defensa confirmaron que siete de los militares ya fueron dados de alta, mientras que cuatro permanecen hospitalizados bajo observación médica. Las autoridades mantienen presencia en el área.