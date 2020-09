5 problemas frecuentes de WhatsApp Web y cómo solucionarlos

El WhatsApp Web te ofrece mucha comodidad en el momento en que estás en una computadora y te evita la necesidad de revisar tu teléfono cada vez que te envían un mensaje.

La herramienta de WhatsApp Web ha permitido a muchos usuarios desconectarse de sus tareas en la computadora para ver los mensajes que llegan por medio de esta aplicación.

La opción en la Web tiene casi todas las funciones a las que puedes acceder desde el celular, pero a veces suele generar algunos problemas o errores que puedes solucionar de una manera fácil.

1. Sin conexión en WhatsApp Web

WhatsApp Web se vincula al teléfono del usuario tras escanear el código QR de la pantalla y actúa a modo de espejo. Es decir, si el teléfono se queda sin conexión, en WhatsApp Web aparecerá un mensaje que dice “Teléfono sin conexión”.

Todo lo que tienes que hacer es acudir al dispositivo y solucionar el problema, puede ser que se haya quedado sin datos en su tarifa de telefonía, o que se haya desconectado la conexión Wifi.

Si quien se ha quedado sin conexión es la computadora, aparecerá el mensaje “Computadora sin conexión” o similar. Revisa entonces las conexiones del equipo, o tu servicio de fibra óptica o ADSL por si ha habido algún corte. Por lo general, cuando ambos casos ocurren y la señal se restablece, automáticamente WhatsApp Web y el dispositivo móvil se vuelven a vincular sin problema.

2. No se ven las fotos y videos

WhatsApp Web no es más que un reflejo de lo mismo que verías en el móvil, así que, si por ejemplo, la persona con la que hablas ha borrado una imagen o vídeo que te ha enviado, tampoco podrás verlo en la versión web de WhatsApp.

De la misma manera, si bajas una foto que te hayan enviado a través de WhatsApp a la memoria de tu computadora, debes saber que luego no aparecerá en la memoria de tu móvil, ni viceversa. Al final, se trata de dos dispositivos distintos. Esto también supone que si quieres volver a compartir una fotografía enviada desde el móvil, no podrás hacerlo desde WhatsApp Web porque no se encuentra allí el archivo, entre otras situaciones que pueden darse.

3. Incompatibilidad de navegador

WhatsApp Web se puede utilizar con varios navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge y Safari, por lo que, si abres la plataforma en uno distinto a estos, puede que te aparezca un error de “incompatibilidad de navegador”. Si empleas otro navegador, puedes probar a ver si funciona, pero si no es así, tendrás que emplear alguno de los señalados anteriormente.

4. WhatsApp abierto en otra ubicación

Si intentas abrir WhatsApp Web en otro dispositivo además de tu ordenador, te aparecerá el siguiente mensaje “WhatsApp está abierto en otra computadora o navegador. Haz clic en ‘Usar Aquí’ para usar WhatsApp en esta ventana”. De esta forma, se cierra la sesión en el otro dispositivo (además del móvil) y se abre en la pantalla actual.

5. Notificaciones

Recuerda que si deshabilitas en el celular las notificaciones para un chat individual o chat de grupo, en WhatsApp Web tampoco las verás.

Si estás seguro que no las bloqueaste para ninguno de tus chats, o para un chat en concreto, y aún así WhatsApp Web no te muestra notificaciones, es posible que tengas la función bloqueada desde el navegador.

El proceso para activar las notificaciones variará según sea el navegador que emplees, pero por lo general es un permiso que debes habilitar en las opciones de configuración del navegador. Verifica también que no has activado el modo “no molestar” que sistemas operativos como Windows o MacOS permiten usar.

*Con información de TreceBits