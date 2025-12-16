Mbappé gana juicio y el PSG tendrá que pagarle una suma millonaria

-

El club París Saint-Germain fue condenado este martes por un tribunal laboral de París a compensar con 61 millones de euros por primas y salarios impagados a su exjugador Kylian Mbappé, que en 2024 se unió a Real Madrid.

Por distintos conceptos de aplicación del Código de Trabajo en vigor en Francia, Mbappé había reclamado casi 263 millones de euros a su anterior empleador, que solicitaba por su parte 440 millones de euros por daños y perjuicios.

Las peticiones de PSG fueron íntegramente rechazadas, mientras que las de Mbappé se vieron principalmente limitadas a las primas, salarios y vacaciones impagadas en la parte final de su contrato, siendo rechazado su reclamo de que el tipo de contrato fuera recalificado de temporal a indefinido.

El club campeón de Francia y de Europa estará también obligado a informar a sus hinchas de esta decisión, en la primera página de su sitio web durante un mes.

Preguntados sobre un eventual recurso, los abogados de PSG prefirieron en un primer momento no hacer comentarios sobre ello, pero el club emitió luego una reacción en un comunicado, asegurando que "se reserva el derecho a recurrir".

"PSG siempre ha actuado de buena fe y con integridad", añadió, deseando "al jugador lo mejor para el futuro de su carrera".

Paris St-Germain have been ordered by a French court to pay former striker Kylian Mbappé €60 million (£52.5m) in unpaid wages and bonuses, bringing a partial end to a long-running dispute pic.twitter.com/vZL9W7fAjf — Sky Sports Football (@SkyFootball) December 16, 2025

Por su parte, "los representantes del señor Kylian Mbappé toman nota con satisfacción de la decisión comunicada en este día", manifestaron los abogados del futbolista.

"Este veredicto confirma que los compromisos deben ser respetados. Restablece una realidad sencilla: incluso en la industria del futbol profesional rige el Derecho del Trabajo", apuntaron.

El conflicto laboral entre PSG y Mbappé empezó cuando el jugador llevó a las instancias deportivas una reclamación de 55 millones de euros por salarios y primas impagadas, algo que el club se negó a satisfacer.

Mbappé, fichado por PSG a mediados de 2017, llegó a estar un tiempo apartado del grupo profesional del equipo de la capital francesa, a principios de la temporada 2023-2024, por negarse a renovar su contrato.

PSG quería entonces evitar que al término del contrato en junio de 2024 pudiera irse a otro club sin indemnización de traspaso, como finalmente ocurrió con su salida rumbo a Real Madrid.