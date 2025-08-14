Así puedes ser voluntario en el Mundial de la FIFA 2026:

-

Te apasiona el futbol, sueñas con participar de forma activa en un Mundial y eres mayor de 18 años; la oportunidad de ser voluntario en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 es para ti.

MÁS DEPORTES: Karen Villamizar gana primera etapa de la Vuelta Femenina Bantrab

Durante agosto y septiembre podrás llenar la solicitud para ser parte de esta increíble experiencia en 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Encontrarás toda la información y el link para enviar tu petición en el portal oficial del Mundial en la FIFA.

"Estamos buscando voluntarios entusiastas y llenos de energía para hacer realidad el mayor acontecimiento deportivo del mundo", escribió el ente.

¿Qué hace un voluntario?

Organizar un partido de futbol no es fácil y cuando se trata del Mundial se necesitan de muchas personas para que el evento sea todo un éxito.

Para la Copa del Mundo de 2026, la FIFA espera contar con unos 65 mil voluntarios. Hay diferentes roles en los que te puedes apuntar, como ser parte del protocolo, de la atención a aficionados y apoyo a periodistas, entre otros. Debes inscribirte en un rol en una ciudad específica.

Tienes que saber que debes hacerte cargo de tus gastos de viaje a la Ciudad y del hospedaje. FIFA ofrece traslados internos y alimentación durante los turnos del voluntariado.

It’s finally here! Volunteer applications for the #FIFAWorldCup26 are NOW OPEN!



Apply now to be part of this once-in-a-generation opportunity. ⚽ #WeAre26 #BeatAsOne — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) August 11, 2025

Requisitos para ser voluntario

Disponibilidad: Participa en hasta 8 turnos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Edad: La edad mínima requerida es de 18 años al momento de enviar la solicitud.

Condiciones: Deberás cumplir con los requisitos migratorios del país anfitrión

Idioma: Para México, inglés y español son deseables. Si sabes más idiomas, ¡mucho mejor!

Team Tryouts y capacitación: Asiste a pruebas y completa la capacitación de voluntarios.

Verificación: Deberás acceder a que se realice una verificación de antecedentes y pasarla.

Fechas a tener en cuenta:

Solicitudes: agosto y septiembre 2025

Volunteer Team Tryouts: octubre a enero de 2026

Roles de voluntarios: diciembre 2025 a marzo 2026

Preparación: marzo a junio de 2026

El Mundial: junio a julio 2026