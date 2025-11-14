Así puedes votar por Raschel Paz en Miss Universo 2025

El respaldo del público continúa creciendo para Raschel Paz en Miss Universo.
Raschel Paz, representante de Guatemala en Miss Universo 2025, continúa acumulando apoyo del público, un factor clave para avanzar en la competencia.
Aunque existe un voto gratuito disponible en la aplicación oficial, los seguidores pueden adquirir paquetes adicionales antes del 19 de noviembre a las 10:00 horas.
Estos van desde tres votos por 0.99 dólares hasta 1,000 votos por 199.99 dólares, equivalentes a algo más de Q1,600.
A la fecha, la aplicación de Miss Universe muestra miles de votos acumulados por diversas candidatas y el respaldo digital podría impulsar significativamente la posición de la guatemalteca.
Pasos para votar por Raschel Paz
- Descargar la app "Miss Universe" en Android o iOS.
- Registrarse con correo, nombre completo, nacionalidad y teléfono.
- Acceder a "Cast your vote".
- Seleccionar "People's Choice".
- Buscar a Raschel Paz o escribir "Guatemala".
- Ingresar a su fotografía y presionar "Vote now".