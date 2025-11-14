Miss Universe: Raschel Paz se luce en pasarela de traje de baño

Raschel Paz da lo mejor de sí en la 74 edición de Miss Universe y esta vez fue ovacionada en una de las pasarelas en traje de baño.
La guatemalteca usó un bikini en un color uva y mostró su destreza al caminar durante el "Swimsuit Fashion Show", (Desfile de moda en traje de baño).
Raschel tuvo que atravesar alrededor de piscinas redondeadas y varias escaleras que hacían complejo el paso con el uso de tacones, sin embargo, en ningún momento claudicó y dio una máxima presentación.
A muy poco de la gala las jóvenes atraviesan más pruebas que las evalúan para ser parte del Top 20.
La final
Miss Universo 2025 se realizará en Tailandia el próximo viernes 21 de noviembre, a las 7:00 a.m., hora de Guatemala.
