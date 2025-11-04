Así quedaría integrada la nueva Junta Directiva del Congreso, según diputados

-

El Congreso de la República está obligado a sesionar y elegir, para este martes 4 de noviembre, a la vacante de la Junta Directiva. Sin embargo, los diputados, además, ya decidieron renovarla y elegir a la nueva directiva este mismo día.

OTRAS NOTAS: CC le ordena al Congreso reanudar sesión para elegir a Primer Secretario

Los diputados aseguran que en la Sesión Plenaria que se desarrollará la tarde de este martes se buscará elegir a la Junta Directiva del periodo 2026-2027 la cual nuevamente sería integrada por diputados de diferentes bancadas.

Los congresistas explicaron que la elección de este día derivó de la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) la cual otorgó un amparo que obliga al Congreso a retomar la sesión y llevar a cabo la elección del Primer Secretario, luego de la salida de Karina Paz de la Junta Directiva.

Debido a esa razón, en la sesión de este martes se elegiría al primer secretario del Congreso e inmediatamente después se buscará elegir a la próxima Junta Directiva.

El Congreso retomará la agenda de elección del primer secretario por orden de la CC. (Foto: Archivo / Soy502)

De forma extraoficial varios parlamentarios señalan que esté sería el listado que tendría el apoyo para ser electo:

Luis Contreras, Presidente

Nery Ramos , Primer vicepresidente

, Primer vicepresidente Elmer Palencia , Segundo vicepresidente

, Segundo vicepresidente Kevin Escobar , Tercer vicepresidente

, Tercer vicepresidente Juan Carlos Rivera , Primer secretario

, Primer secretario Lucrecia Samayoa , Segunda secretaria

, Segunda secretaria Gersón Barragán , Tercer secretario

, Tercer secretario Orlando Blanco , Cuarto secretario

, Cuarto secretario Julio López, Quinto secretario

Sin embargo, también indican que se llevan a cabo reuniones entre los congresistas tanto para asegurar los consensos como para intentar integrar una nueva planilla.