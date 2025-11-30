Así quedaron las llaves de cuartos de final del Apertura 2025

-

La Liga Guate Banrural cerró este domingo su fase de clasificación del Torneo Apertura 2025, luego de disputarse la jornada 22, una fecha decisiva que terminó de confirmar a los ocho equipos que avanzaron a la ronda de cuartos de final, así como a los clubes que quedaron al margen de la contienda por el título.

Municipal finalizó como líder absoluto de la tabla tras imponerse en su último compromiso ante Marquense, resultado que consolidó su campaña regular y lo coloca como el principal candidato para levantar la corona. Gracias a su posición en lo más alto, los rojos tendrán la ventaja de cerrar en casa todos sus partidos de vuelta durante la fase final, un factor que buscarán aprovechar para reafirmar su condición de favorito.

La última fecha también estuvo marcada por la intensa disputa por los últimos boletos a la fase final, con varios equipos compitiendo hasta el cierre de la jornada para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato. La exigencia fue máxima, y solo quienes mostraron mayor regularidad en esta parte final del torneo lograron asegurar un cupo entre los ocho mejores.

Resultados de la jornada 22:

Antigua 2-0 Malacateco

Aurora 1-0 Mixco

Cobán 0-0 Mictlán

Comunciaciones 0-1 Xelajú

Achuapa 1-1 Guastatoya

Marquense 0-2 Municipal

FT | ¡MUNICIPAL A CUARTOS!



En la última jornada de la fase de clasificación del #Apertura2025, Municipal logra colocarse de primero en la tabla gracias a las anotaciones de Eddie Hernández y Jefry Bantes. #VamosRojos, ¡A seguir luchando!



Presenta: @BetcrisGuate pic.twitter.com/eg5qM8AjcY — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) November 30, 2025

Con la tabla definida, quedaron establecidos los cruces de cuartos de final, que se disputarán bajo el formato de ida y vuelta:

Cruces de cuartos de final:

Municipal vs. Mictlán

Mixco vs. Achuapa

Antigua GFC vs. Xelajú MC

Aurora vs. Malacateco

*Fechas y horarios por confirmar

En contraste con los clasificados, la nota negativa de la jornada fue para Comunicaciones, que terminó en la última posición de la fase de clasificación. Los cremas, uno de los clubes más tradicionales del país, quedaron eliminados de la fase final y arrancarán el próximo torneo en zona de descenso, un panorama que obliga a una profunda reestructuración para evitar complicaciones en el Clausura 2026.

Con los clasificados definidos y los emparejamientos establecidos, el torneo nacional entra en su etapa más determinante, donde cada detalle será crucial para acercarse al ansiado título del Apertura 2025.