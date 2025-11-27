¡Líderes! Municipal golea a Guastatoya y llegará al cierre en la cima de la tabla

-

Rojos cumplen en su partido pendiente y llegan líderes al cierre de la fase de clasificación.

Con una cómoda victoria que tardó un poco en llegar, Municipal se quedó con los tres puntos en su partido pendiente de la jornada 20 del torneo Apertura 2025, al derrotar 3-0 a Guastatoya, que complicó sus opciones de clasificar a la fase final.

Una primera mitad que estuvo muy inclinada para el lado de los locales y que tuvo su primera gran ocasión sobre el minuto 3, cuando Pedro Altán obligó a Rubén Escobar a emplearse al máximo en un cabezazo a bocajarro.

Escobar fue el gran héroe pechoamarillo, con hasta seis atajadas clave a remates de Eddie Hernández, John Méndez y Nicolás Samayoa. Mientras que la respuesta más llamativa de la visita fue casi sobre el final, al 41, con un derechazo de Keyshwen Airbone que Kénderson Navarro detuvo.

Sin embargo, la suerte cambió para la segunda mitad. Los rojos encontraron el primero del encuentro sobre el 56, gracias a un testarazo de Rodrigo Saravia, tras un centro de César Archila, que supero a Escobar y puso a celebrar a todos.

Jefry Bantes (70) y José Mena (82) terminaron sentenciando el 3-0 que permitirá a los ediles llegar primeros de la tabla a la jornada final, en donde visitarán a Marquense, el domingo.