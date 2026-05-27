Capturan a presunto extorsionista que tiene 22 antecedentes

-

El hombre ha sido detenido en múltiples ocasiones por distintos delitos.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Juan Luis Morales Rodríguez, de 42 años, quien era buscado por el delito de extorsión.

La aprehensión se efectuó este martes 26 de mayo, en el kilómetro 93 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de San Juan Alotenango, Sacatepéquez.

Según indicaron las autoridades, el verificar la base de datos, se estableció que Morales Rodríguez registra 22 ingresos a diversas cárceles del país por distintos delitos.

Con 22 ingresos a la cárcel, esta vez cae por extorsión

Ya van 600 los extorsionistas capturados en el año



En el kilómetro 93 de la ruta nacional 14, San Juan Alotenango, Sacatepéquez, policías de la comisaría 14 reportan la detención de Juan Luis Morales Rodríguez, de 42 años, pic.twitter.com/6oJTBWMkdb — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 26, 2026

Los delitos por los que había sido detenida esta persona anteriormente son: robo, robo agravado, atentado, violencia contra la mujer y extorsión, siendo estos desde el año 2000 a la fecha.

En el presente año se han registrado 600 capturas por casos de extorsión, según informó la PNC.