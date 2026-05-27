Narcolaboratorio y arsenal: capturan a siete personas en San Marcos

El Ejército de Guatemala en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizó un narcolaboratorio ubicado en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos.

Durante el operativo realizado por las fuerzas de seguridad, se logró el decomiso de armamento y posible droga denominada cocaína.

*En Desarrollo*



El Ejército de Guatemala, en coordinación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil, localizó un narcolaboratorio, en Zanjón San Lorenzo, Ayutla, #SanMarcos.



Durante la operación se logró el decomiso de armamento y posible droga denominada… pic.twitter.com/PdyliZfV7H — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 26, 2026

En las imágenes compartidas por las autoridades se observa que en el arsenal hallado se encuentran armas de alto calibre.

Además, fueron capturadas siete personas quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, según indicó el Ejército.

Un arsenal fue localizado en el narcolaboratorio y decomisado por las autoridades. (Foto: Ejército de Guatemala)