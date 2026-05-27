Narcolaboratorio y arsenal: capturan a siete personas en San Marcos

En el inmueble fue hallada posible droga que era procesada.
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El Ejército de Guatemala en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizó un narcolaboratorio ubicado en la comunidad de Zanjón San Lorenzo, en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos.
Durante el operativo realizado por las fuerzas de seguridad, se logró el decomiso de armamento y posible droga denominada cocaína.
En las imágenes compartidas por las autoridades se observa que en el arsenal hallado se encuentran armas de alto calibre.
Además, fueron capturadas siete personas quienes fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, según indicó el Ejército.
"Estas acciones forman parte de las estrategias en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional", agregó el Ejército.