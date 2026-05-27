Recapturan al “Patrón”, quien cuenta con amplio récord criminal

#Recapturado

Capturado por asesinato y traslado de armas de fuego



En la colonia Amazonas, Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva, policías del Grupo Especial Contra Extorsiones e Investigadores de la DEIC, capturan a William “N”, de 49 años, alias “El Patrón”. pic.twitter.com/xem2D59koo