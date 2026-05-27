Recapturan al “Patrón”, quien cuenta con amplio récord criminal

Alias "El Patrón" cuenta con seis antecedentes por distintos delitos.
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William Orlando Diaz Gomez, de 49 años, alias "El Patrón", fue recapturado en la colonia Amazonas de ciudad Peronia, en la zona 8 de Villa Nueva.
Esta persona es requerida por un juzgado de ese mismo municipio desde el 3 de noviembre de 2003 y 25 de julio de 2017, por los delitos de asesinato y transporte y/o traslado ilegal de arma de fuego.
En la base de datos de la Policía Nacional Civil (PNC), este individuo registra seis antecedentes por robo, traslado o transporte ilegal de armas de fuego, homicidio y homicidio en grado de tentativa desde 2012 hasta 2018.