Así quedó el auto de la pareja fallecida en trágico accidente en el Pacífico

María José Martínez Escobedo, de 26 años y Gilmar Son Hernández, de 25 años, se conducían en su auto cuando fueron impactados por un camión.
Según información preliminar, el piloto del transporte pesado iba para Cuyotenango, cuando cambió repentinamente de carril, sin notar la presencia del auto.
La pareja murió en el lugar y sus cuerpos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del auto.
La parte delantera del carro quedó completamente destruida.
Ambos vehículos quedaron a la orilla de la carretera.
Según las autoridades, el piloto del camión huyó del lugar.