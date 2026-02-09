Versión Impresa
Así quedó el auto de la pareja fallecida en trágico accidente en el Pacífico

  • Por Jessica González
09 de febrero de 2026, 12:50
El auto quedó completamente destruido. (Foto: Nuestro Diario)

El auto quedó completamente destruido. (Foto: Nuestro Diario)

Debido al fuerte impacto, los cuerpos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del auto. 

EN CONTEXTO: Identifican a la pareja que murió tras accidentarse en ruta al Pacífico

María José Martínez Escobedo, de 26 años y Gilmar Son Hernández, de 25 años, se conducían en su auto cuando fueron impactados por un camión.

Según información preliminar, el piloto del transporte pesado iba para Cuyotenango, cuando cambió repentinamente de carril, sin notar la presencia del auto.

La pareja murió en el lugar y sus cuerpos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del auto. 

La parte delantera del carro quedó completamente destruida.

(Foto: Surama Rodas)
(Foto: Surama Rodas)

(Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)
(Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)

Ambos vehículos quedaron a la orilla de la carretera. 

Según las autoridades, el piloto del camión huyó del lugar.

(Foto Surama Rodas/Nuestro Diario)
(Foto Surama Rodas/Nuestro Diario)

