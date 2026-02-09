Versión Impresa
Identifican a la pareja que murió tras accidentarse en ruta al Pacífico

  • Por Jessica González
09 de febrero de 2026, 12:23
La pareja quedó atrapada entre los hierros del auto. (Foto: Surama Rodas)

El auto de la pareja impactó de frente con un camión, el cual cambió repentinamente de carril.

EN CONTEXTO: Pareja muere en trágico accidente en ruta al Pacífico

Esta madrugada de lunes 9 de febrero, una pareja murió luego de accidentarse en el kilómetro 159 de la ruta al Pacífico.

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el percance involucró a un automóvil tipo sedán, en el que viajaban las víctimas mortales, y un camión.

Los cuerpos fueron recuperados con equipo especial luego de quedar atorados entre los hierros retorcidos del carro en el que viajaban.

(Foto: Surama Rodas/Nuestro Diario)
Ambos vehículos quedaron siniestrados a un costado de la carretera tras el impacto.

Los fallecidos fueron identificados como María José Martínez Escobedo, de 26 años, residente de la colonia Aceituno, Mazatenango, y Gilmar Son Hernández, de 25 años, de Santa Isabel, Cuyotenango.

Abandona vehículo

El camión involucrado fue localizado abandonado en el área, ya que su piloto huyó del lugar tras el percance.

Según las primeras investigaciones, la tragedia ocurrió cuando este se dirigía a Cuyotenango y se cambió repentinamente de carril, chocando de frente con el auto de los fallecidos.

Se ha abierto la investigación para esclarecer el hecho y dar con el piloto del camión.

