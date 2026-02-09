Identifican a la pareja que murió tras accidentarse en ruta al Pacífico

El auto de la pareja impactó de frente con un camión, el cual cambió repentinamente de carril.
EN CONTEXTO: Pareja muere en trágico accidente en ruta al Pacífico
Esta madrugada de lunes 9 de febrero, una pareja murió luego de accidentarse en el kilómetro 159 de la ruta al Pacífico.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, el percance involucró a un automóvil tipo sedán, en el que viajaban las víctimas mortales, y un camión.
Los cuerpos fueron recuperados con equipo especial luego de quedar atorados entre los hierros retorcidos del carro en el que viajaban.
Ambos vehículos quedaron siniestrados a un costado de la carretera tras el impacto.
Los fallecidos fueron identificados como María José Martínez Escobedo, de 26 años, residente de la colonia Aceituno, Mazatenango, y Gilmar Son Hernández, de 25 años, de Santa Isabel, Cuyotenango.
Abandona vehículo
El camión involucrado fue localizado abandonado en el área, ya que su piloto huyó del lugar tras el percance.
Según las primeras investigaciones, la tragedia ocurrió cuando este se dirigía a Cuyotenango y se cambió repentinamente de carril, chocando de frente con el auto de los fallecidos.
Se ha abierto la investigación para esclarecer el hecho y dar con el piloto del camión.