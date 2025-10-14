Así quedó la avioneta que cayó en Tecpán y dejó tres fallecidos

Según autoridades, en la avioneta iba una tercera persona no registrada.
Un accidente aéreo se registró este martes 14 de octubre en Tecpán, Chimaltenango.
La aeronave, con matricula TG- DJE Cessna 206, se precipitó a tierra dejando a tres personas fallecidas.
Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) la aeronave, de operación privada, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a Huehuetenango, registrando como tripulantes a los pilotos Carlos Javier García Villatoro y Franklin Alexander Francisco Santos.
Sin embargo, a medio vuelo, la tripulación reportó la presencia de una tercera persona como pasajera, quien no figuraba en el manifiesto de vuelo al momento del despegue.
El caso ya está bajo investigación.
Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y compartieron imágenes de cómo quedó la aeronave tras el impacto.
Lamentan fallecimiento
La familia Safety Piloto, donde laboran ambos pilotos fallecidos, lamentó la tragedia.