¿Pasajero no registrado? DGAC se pronuncia tras accidente aéreo en Tecpán

El fatal accidente provocó que las tres personas a bordo fallecieran.
EN CONTEXTO: ¡Primeras imágenes! Avioneta se desploma en Tecpán: reportan fallecidos
Una avioneta cayó este martes 14 de octubre en una zona montañosa en la aldea Xetzac, Tecpán, Chimaltenango.
La aeronave, con matricula TG- DJE Cessna 206, se precipitó a tierra dejando a tres personas fallecidas.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó el accidente y reveló que durante el vuelo, la tripulación reportó la presencia de una tercera persona como pasajera, quien no figuraba en el manifiesto de vuelo al momento del despegue.
Según el plan de vuelo presentado ante la DGAC, la aeronave TG-DJE, de operación privada, despegó del Aeropuerto Internacional La Aurora con destino a Huehuetenango, registrando como tripulantes a los pilotos Carlos Javier García Villatoro y Franklin Alexander Francisco Santos.
Personal de la Unidad de Coordinación de Emergencias (UCE) de la DGAC, confirmaron el accidente, el cual ya está bajo investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Accidente (UIA).