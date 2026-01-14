Planilla 4 gana en CANG y así quedó integrada la Comisión de Postulación para el TSE

-

La Comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral quedó integrada con la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

OTRAS NOTICIAS: Consuelo Porras entre las primeras en votar en elección del CANG

Los cinco integrantes de la Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral ya están definidos.

La comisión será presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos.

La postuladora estará integrada por:

Henry Arriaga, decano de la facultad de Derecho de la Usac.

Mynor Herrera, representante de los rectores de las universidades.

José Ángel González, representante de los decanos de Derecho

Gregorio Saavedra, representante del Colegio de Abogados y Notarios.

Elección en el CANG

Durante la jornada de este martes 13 de enero, el CANG realizó una jornada de votación para elegir al representante de ese gremio ante la comisión de postulación. Las planillas 4 y 5, que resultaron ganadoras en la primera vuelta, realizada el pasado 5 de enero, se fueron a contienda este día y estos fueron los resultados:

Planilla 4 - 9,604

Planilla 5 - 9,282

Con una diferencia de 322 votos, la planilla de Saavedra obtuvo la victoria y con ello obtuvieron la representación del CANG en la postuladora.

(Foto: Captura de pantalla)

Los suplentes son:

Adelupe Rojas - suplente Rector Usac

Rodolfo Barahona - suplente Decano Derecho Usac

Mynor René Cordón - suplente representante de Rectores

Nery Anleu - suplente representante Decanos de Derecho

Edgar Ortíz - suplente representante CANG

El trabajo de la postuladora

Ya que la Comisión está integrada, debe ser juramentada por los diputados e iniciar labores. Según la ley, las sesiones de la postuladora son públicas y la sede es el Congreso de la República.

Los comisionados deberán aprobar cronograma de actividades, instrumentos y hacer la convocatoria para que aspirantes a magistrados presenten su papelería.

Una vez reciban los expedientes, estos deben ser evaluados y calificados e incluso dar tiempo para que la población civil presente tachas.

Al finalizar todo el proceso, la comisión deberá elaborar un listado de 20 aspirantes y trasladarla al Congreso de la República.

Luego, los diputados tienen que elegir a cinco magistrados titulares y cinco magistrados suplentes. Los magistrados del TSE electos, conocerán el proceso electoral de 2027 y 2031.