Así quedó el tráiler tras chocar contra pasarela en la ruta Interamericana

El accidente se registró en el km. 28 de la ruta Interamericana. Un tráiler cisterna perdió el control e impactó violentamente contra una pasarela peatonal.
EN CONTEXTO: Tráiler pierde el control e impacta en pasarela de la Interamericana (video)
El conductor de un tráiler cisterna perdió el control y protagonizó un grave accidente vial durante la noche del viernes 31 de octubre, al empotrarse directamente contra una pasarela ubicada en el km. 28 de la ruta Interamericana.
Así quedó el camión:
Este percance provocó serios problemas de tránsito en el sector.
Las autoridades investigan las causas que provocaron el incidente, así como la evaluación del daño estructural a la pasarela.