Así quedó el tráiler tras chocar contra pasarela en la ruta Interamericana

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de noviembre de 2025, 08:30
El tráiler impactó en las gradas de la pasarela, en el carril derecho con ruta hacia La Antigua. (Foto: Soy502)

El accidente se registró en el km. 28 de la ruta Interamericana. Un tráiler cisterna perdió el control e impactó violentamente contra una pasarela peatonal. 

El conductor de un tráiler cisterna perdió el control y protagonizó un grave accidente vial durante la noche del viernes 31 de octubre, al empotrarse directamente contra una pasarela ubicada en el km. 28 de la ruta Interamericana.

Así quedó el camión:

Una estructura metálica sufrió visibles daños tras impacto. (Foto:Soy502)
(Foto: redes sociales)
Este percance provocó serios problemas de tránsito en el sector.

Las autoridades investigan las causas que provocaron el incidente, así como la evaluación del daño estructural a la pasarela.

