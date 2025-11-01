Tráiler pierde el control e impacta en pasarela de la Interamericana (video)

Un tráiler cisterna perdió el control en el km 28.5 de la ruta Interamericana, con dirección hacia La Antigua. El impacto de la cisterna fue directo contra la pasarela peatonal ubicada en dicho punto.
OTRAS NOTICIAS: ¡Prepárate y abrígate! Este será el mes más frío de esta temporada
El accidente se generó durante la noche del viernes 31 de octubre, en el km 28.5 de la Ruta Interamericana con dirección a La Antigua, cuando un tráiler cisterna se conducía por la carretera y al perder el control, terminó impactando en la pasarela ubicada a unos metros después de la estación de Bomberos Voluntarios.
Hasta el momento, no se reportaron heridos y se desconoce si la pasarela sufrió daño en su estructura.
Mira aquí el video :
Las autoridades coordinaron la circulación porque provocó tráfico denso en el área.
LEA TAMBIÉN: MEM establece mezclas obligatorias de etanol y alcohol carburante para el 2026
El kilómetro 28.5 de la ruta Interamericana (CA-1) es un punto crítico para la movilidad, que conecta la Ciudad de Guatemala con el occidente del país y La Antigua.
Accidentes e incluso, ataques armados, han sido reportados con frecuencia en esta zona, causando serias complicaciones al tránsito vehicular.