Así quedó el vehículo luego del accidente en San Cristóbal

El auto derribó un poste y una valla publicitaria, causando el bloqueo del paso en Mixco.
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En el bulevar San Cristóbal, ubicado en la zona 8 de Mixco, se originó un accidente luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo.
Al momento de salirse de la ruta, chocó contra un poste que se partió en dos parte luego del impacto y dejó a varios sectores sin energía eléctrica.
Luego impactó contra una valla publicitaria hasta quedar empotrado sobre el arriate central.
El hecho ocurrió sobre los carriles que conducen a zona 11, bloqueando el paso.
Tras varias horas, el auto fue retirado con grúa, mientras se continúan los trabajos para restablecer el tendido eléctrico derribado y otros escombros que están en el lugar.