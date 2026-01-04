Artistas venezolanos se pronuncian tras la captura de Nicolás Maduro

-

La captura de Nicolás Maduro provocó muchas reacciones y emociones.

Una de ellas, fue la reacción que tuvo Carlos Baute a través de redes sociales luego de conocer la captura de Maduro tras 27 años de gobierno compartiendo un emotivo mensaje.

“Hoy no es momento de dividirnos ni de juzgarnos, es momento de empatía, de entendimiento, de abrazarnos y de creer, de verdad, que vienen tiempos mejores” afirmo optimista el cantante motivando a sus compatriotas así: “A quienes están dentro: les envío fuerza, la misma que han tenido todos estos años y a quienes estamos fuera: coherencia, apoyo y mucho respeto”.

27 años en el poder.

Miles de muertes y miles de presos políticos.

Años de hambre y de falta de medicinas.

Cientos de marchas reprimidas.

Más de 8 millones de venezolanos tuvimos que irnos para buscar un futuro mejor.



Y aun así, seguimos de pie.



Lo que sueña un pueblo es ser… pic.twitter.com/TB0Zngy06v — Carlos Baute (@carlosbaute) January 4, 2026

A finales de los años 90, Baute se estableció en España en busca de mejores oportunidades, luego de lanzar su álbum “Yo nací para querer”, que le dio éxito internacional y desde entonces ha residido allí; “ha comenzado un camino para volver, a reencontrarnos con nuestros amigos y familiares, y entre todos, recuperar nuestra tierra” escribió.

Sin palabras

Otra reacción fue del cantante Danny Ocean que expreso su sentimiento, publicando una bandera de Venezuela por medio de su cuenta en X.

pic.twitter.com/YSb5BrAeeq — Danny Ocean (@Dannocean) January 3, 2026

Originario de Caracas, Venezuela, el cantante dejó un mensaje simbólico luego de haberse iniciado los bombardeos en este lugar para lograr capturar al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, acusados por el Gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

También el cantante argentino Ricardo Montaner, quien vivió por muchos años en Venezuela, nombró la mañana del 3 de enero como: “hermosa” así como publicar en X una oración para Venezuela.

"Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman” añadió.

Que hermosa mañana, ehhh..!#VenezuelaLibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman.

Amen amen #Venezuela #venezuelalibre — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 3, 2026

Además, en todas partes del mundo los venezolanos expresaron distintas posturas ante este hecho.