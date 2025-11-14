Versión Impresa
De la euforia a la tristeza, así vivieron juego de Guatemala en concierto de Arjona

  • Por Maria Fernanda Gallo
14 de noviembre de 2025, 08:38
El cantautor intenta animar al público tras los resultados del partido de la Selección Nacional contra Panamá. (Foto: Archivo/Soy502)

El cantautor intenta animar al público tras los resultados del partido de la Selección Nacional contra Panamá. (Foto: Archivo/Soy502)

e la euforia a la tristeza, así vivieron el juego de Guatemala en concierto de Arjona¡La euforia del público que asistió al concierto de Ricardo Arjona este jueves fue evidente cuando en simultáneo la Selección Nacional jugaba contra Panamá para definir el rumbo hacia el Mundial 2026.

EN CONTEXTO: Tena: "Es una noche difícil y triste para todos nosotros"

En redes sociales ha circulado un video de los guatemaltecos que asistieron al concierto de Ricardo Arjona y se observa el momento justo cuando la Selección Nacional anotó un gol.

Varios de los asistentes portaban la camisola y al ritmo de la canción aumentaron los gritos y las porras como celebración de la anotación.

Mira como fue:

@bag_0422 Momento en que La selección de Guatemala había empatado durante el concierto de Arjona. Pero no duro nada ☹️☹️ #Guatemala #mundial2026 #music ♬ sonido original - Bagner

¿Quién gano?

Arjona preguntó al público ¿quién ganó el encuentro? y tras conocer el resultado, le dio palabras de ánimos a los asistentes.

Sin embargo, tras la derrota contra Panamá, el cantante animó la noche diciendo "vamos a tratar de armar una fiesta", al ritmo de la salsa. 

@bag_0422 Ricardo Arjona Intentando consolarnos después de la derrota de la Selección #loquenodijoelseco #mundial2026 #guatemala #music ♬ sonido original - Bagner

