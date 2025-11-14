De la euforia a la tristeza, así vivieron juego de Guatemala en concierto de Arjona

e la euforia a la tristeza, así vivieron el juego de Guatemala en concierto de Arjona¡La euforia del público que asistió al concierto de Ricardo Arjona este jueves fue evidente cuando en simultáneo la Selección Nacional jugaba contra Panamá para definir el rumbo hacia el Mundial 2026.
EN CONTEXTO: Tena: "Es una noche difícil y triste para todos nosotros"
En redes sociales ha circulado un video de los guatemaltecos que asistieron al concierto de Ricardo Arjona y se observa el momento justo cuando la Selección Nacional anotó un gol.
Varios de los asistentes portaban la camisola y al ritmo de la canción aumentaron los gritos y las porras como celebración de la anotación.
Mira como fue:
¿Quién gano?
Arjona preguntó al público ¿quién ganó el encuentro? y tras conocer el resultado, le dio palabras de ánimos a los asistentes.
Sin embargo, tras la derrota contra Panamá, el cantante animó la noche diciendo "vamos a tratar de armar una fiesta", al ritmo de la salsa.