Tena: "Es una noche difícil y triste para todos nosotros"

Luis Fernando Tena, técnico de la Selección de Guatemala, aseguró que fue una noche triste, tras la caída contra Panamá, aunque agregó que se sentía orgulloso de sus jugadores.

"Es una noche difícil y triste para todos nosotros. Teníamos la gran ilusión de clasificar al Mundial. Creo que el resultado no es justo, fue un partido de ida y vuelta, en el que ellos tuvieron mejor puntería y pegaron justo en el momento en el que mejor jugábamos", expresó.

"Yo no creo que los jugadores sean malos para jugar", aseguró Luis Fernando Tena. (Foto: Bryan Anton)

Tena agregó que "me voy orgulloso de mis jugadores, se entregaron hasta el final, no dejaron de luchar y demostraron ser unos auténticos guerreros. Duele mucho verlos llorar por la eliminación, pero tocará pasar página para cerrar bien la eliminatoria".

"Yo no creo que los jugadores sean malos para jugar, pero no hay una infraestructura ideal para que los jóvenes entrenen y se formen de manera adecuada y eso termina afectando, pero la calidad para jugar está. El técnico no es culpable, pero sí responsable en buena medida y ahora no cumplimos con el objetivo", sentenció.