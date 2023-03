¡Aplausos y abrazos! La reacción tras ser declarado inocente de decapitar monumento

Rudy Amílcar López quedó absuelto de la acusación del Ministerio Público que lo señalaba de decapitar un monumento en la Avenida Reforma.

Con aplausos, abrazos y sonrisas, así terminó el proceso penal en contra de Rudy Amílcar López, quien fue acusado por el Ministerio Público de causar daños al monumento del expresidente José María Reina Barrios.

El juez Séptimo de Instancia Penal, Sergio Vega, lo declaró inocente al asegurar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no demostraban su culpabilidad, además porque varias de ellas tenían inconsistencias.

Al escuchar la resolución del juez, López sonrió, mientras los asistentes a la sala de audiencias aplaudieron. Al terminar la audiencia, Rudy saludó y abrazó a amigos y conocidos que lo acompañaron durante el proceso penal.

Rudy López lloró al escuchar la decisión del juez que lo dejó en libertad y sin ningún cargo en su contra. (Foto: Wilder López/Soy502)

Rudy López abrazó a amigos y conocidos que lo acompañaron durante el proceso penal. (Foto: Wilder López/Soy502)

Juez lo absuelve

Rudy López fue capturado el 12 de octubre de 2021 durante la manifestación por el Día de la Hispanidad. Ese día manifestantes decapitaron la estatua del expresidente José María Reina Barrios.

El Ministerio Público acusó a López de ser el responsable por los daños ocasionados y durante el juicio en su contra presentó testimonios de agentes de la Policía Nacional Civil, informes sobre el monumento y la cabeza de la estatua.

Sin embargo, el juez Vega, no dio valor probatorio a las pruebas por considerar que tenían inconsistencias. Por ejemplo, dijo que los testimonios de los agentes de la Policía Nacional Civil se contradecían. Que no se respetó la cadena de custodia de la prueba material y que el monumento no es Patrimonio Cultural tal como lo indicó el MP.

Ante esto, el juez manifestó que las pruebas no comprobaban la culpabilidad de López, por lo que debía dictar una sentencia absolutoria.